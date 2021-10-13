Manavoğlu: Sucuoğlu ve Taçoy rahattı, ancak lehlerine olmayacak istifa kararını düşünemediler

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bozulmasında sürekli olarak hükümetin nisap sağlamasını engelleyen DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ile eski YDP milletvekili, yeni Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu’nun büyük rolü olduğunu söyledi.

Mecliste süreci takip ettiğini ve Serdar Denktaş ile Bertan Zaroğlu’nun arasında bir istişare olduğunu görebildiğini ifade eden Manavoğlu, birisinin Başbakan Ersan Saner ile pazarlık yaparken ve meclise girmezken mutlaka diğerinin de ortalarda olmadığını kaydetti.

Medyada Ersan Saner’in yeniden hükümeti kurma görevi aldığında, Erhan Arıklı ile bazı UBP’li milletvekillerinin kabine dışı bırakıp, Serdar Denktaş ile Bertan Zaroğlu’nu bakan yapacağının yer aldığına dikkat çeken Manavoğlu, “Elbette böyle bir senaryo olabilir. Serdar Denktaş daha önce kendi partisinden isimlerin balan olmasına karşı çıkıp, Bertan Zaroğlu’nun bakan olmasını istemişti. Durum, pek çok senaryoya açıktır” dedi.

UBP Genel Başkan Adayları Faiz Sucuoğlu’nun ve Hasan Taçoy’un, diğer bir aday olan Başbakan Ersan Saner’i hafife alarak hata yaptığını ifade eden Manavoğlu, “Sucuoğlu ve Taçoy’un en büyük korkusu UBP Kurultayı yapılmadan seçime gidilmesiydi. YSK Başkanının ‘kurultaya gitmeyen partiler seçime gidemez’ açıklamasından sonra rahatladılar ancak Ersan Saner’in istifa kararıyla manevra yapacağını düşünmediler. Hükümetin istifası, kurultay açısından Sucuoğlu ile Taçoy’un lehine değil” dedi.

Gülşah Sanver Manavoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Azınlık Hükümeti, meclisi hep geç açtı”

Hükümetin, muhalefeti ‘nisaba destek vermediği gerekçesiyle’ eleştirdiğini ancak nisabı hükümetin sağlaması gerektiğini anlatan Manavoğlu, “Hükümet, son dönemde meclisi açamadı, diğer zamanlarda ise azınlık hükümeti döneminde meclis hep geç açıldı. Her meclis oturumu günü, birilerinin kaprislerine ve isteklerine başbakanın cevap verilmesi beklendi” ifadelerini kullandı.

“Denktaş ile Zaroğlu arasında istişare var”

Serdar Denktaş ile Bertan Zaroğlu’nun arasında bir istişare olduğuna işaret eden Manavoğlu, “Meclis kapanmadan önce bir oturumda Serdar Denktaş, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesinin ardından önce nisabı sağladı. Bütçe görüşüldü. Oylama geçildiğinde nisap 26’nın altına düştü. Serdar Denktaş meclisten çıktı, geri gelmedi. Bertan Bey mecliste zaten yoktu. Belli ki aralarında bir istişare var. Serdar Denktaş, Koral Çağman’ın istifasının ardından DP’den birilerinin bakan yapılmasını istemedi, karşı çıktı, direndi; ‘Bertan Çalışma Bakanı olsun’ dedi. Aralarında bir istişare olduğu görülüyor. Bazı arkadaşlar bunları anlatmaktan çekiniyor, bu kişilerin kesmesiyle karma listenin dışında kalabileceği için cesur davranmıyor. Biz bunları mecliste görüyorduk. Ben bunları anlatmak istiyorum tüm siyasiler aynı kefeye konulmamalıdır” dedi.

“Nisabı muhalefet sağlayacaksa o zaman hükümete ne gerek var?”

Muhaceret Affı Yasası ve Kan Yasası gibi toplumu ilgilendiren yasaların ve bazı bütçelerin meclisten geçmeyi beklediği ancak nisap sorunu nedeniyle geçirilemediği yönünde bazı hükümet üyelerinin muhalefeti sorunlu tutmasının haksızlık olduğunu belirten Gülşah Sanver Manavoğlu, şöyle konuştu:

“Kendi hazırladığı yasayı hükümet meclise getirmeli ve nisabı sağlamalıdır. Nisabı muhalefet sağlayacaksa o zaman hükümete ne gerek var? Sağlık sorunu, yurt dışına ziyaret gibi olağanüstü durumlarda muhalefet nisabı sağlıyor. Ancak hükümet kendi içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle nisap sağlayamıyor. Serdar Denktaş ortadan kaybolunca ve Bertan Zaroğlu nisaba destek sağlamayınca hükümet meclisi açamadı ve yasalar geçirilemedi. Halkın Partisi, mecliste oylama olması durumunda yasaların geçirilmesine onay verecekti. Komiteden Halkın Partisi’nin desteğiyle geçen yasalara elbette oy verecektik. Hükümet topu muhalefete atıyor ancak meclis hükümetten dolayı açılamıyor ve yasalar geçirilemiyor.”

“Geçmişte UBP milletvekili de nisabı sağlamadı”

Halkın Partisi olarak her zaman vaktinde mecliste olduklarını ve toplumsal olaylarda nisaba destek verdiklerini aktaran Manavoğlu, “4’lü hükümet döneminde bir kişinin hasta olması ve bir bakanın yurt dışında olmasından dolayı daha önce nisabı sağlayacak UBP’den bir kişi benimle komitede yaşanan bir tartışmayı gerekçe sürerek nisabı sağlamadı. Bizim bir arkadaşımız yolda gelirken, nisap sağlanmasın diye meclisten dışarı çıkıyorlardı” şeklinde konuştu.

“Saner, Arıklı’yı koltuktan düşürmek istedi”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamalara da değinen Manavoğlu, “Arıklı tuhaf açıklamalar yapıyor; ‘Muhalefet bize destek vermedi biz de onlara vermeyeceğiz, perşembe günü meclisi açmayacağız’ diyor. Böyle bir şey yapmaya hakları yok. Başbakan Saner, hükümetin istifasını sunarken küçük ortakları eleştirdi, içlerindeki sorunlara dikkat çekti. Başbakan Saner, Arıklı’nın koltuğa yapıştığını görmüş olacak ki eleştirmiş ve ‘ben düşüreceğim’ demiştir” dedi.

“HP, bu hükümetin ülkeyi seçime götürmesine izin vermeyecek”

HP’nin önümüzdeki 48 saati izleyeceğini ve yaşanan gelişmelere göre bir yol haritası belirleyeceğini anlatan Manavoğlu, “HP, bu hükümetin ülkeyi seçime götürmesine izin vermeyecek. Rant ve istihdamın önüne geçilmesi için seçime kadar başka bir hükümet kurulmalı. Bu ülkenin tek sahibi onlar değildir. Bu ülke sahipsiz değildir. İlk kez bir hükümet gitti diye bu kadar sevinen görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurultay öncesi Saner’in senaryosu olabilir”

Arıklı’nın bakanlıktan alınması, Serdar Denktaş, Bertan Zaroğlu’nun bakanlığa getirilmesi ve bazı UBP’lilere de bakanlık verilmesi ile ilgili ortada bir senaryo olduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Manavoğlu, “Elbette böyle bir senaryo olabilir. Durum, pek çok senaryoya açıktır. Kurultaya giderken Başbakanın aldığı istifa kararı, suçu başkasının üzerine atma amaçlıdır. Saner, hükümet ortaklarına ve muhalefete yüklenerek, kendisini temizlemek istiyor. Bir hafta sonra hükümet kurma görevini alarak, ‘sana bakanlık, sana müsteşarlık, sana müdürlük vereceğim’ diye kurultaya gidebilir. Bu senaryo bozulmalı ve yıkım önlenmelidir” şeklinde konuştu.

“Sucuoğlu ve Taçoy rahattı, ancak istifa kararını düşünemediler”

UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un, diğer bir aday olan Başbakan Ersan Saner’i hafife alarak hata yaptığını ifade eden Manavoğlu, “Sucuoğlu ve Taçoy meclise gelmesi ve nisabı sağlaması için Serdar Denktaş’ı ikna etmeliydi. Başta Sucuoğlu ve Taçoy olmak üzere diğer adayların en büyük korkusunun UBP Kurultayı yapılmadan seçime gidilmesiydi. YSK Başkanının ‘kurultaya gitmeyen partiler seçime gidemez’ açıklamasından sonra rahatladılar ancak Ersan Saner’in istifa kararıyla manevra yapacağını düşünmediler” dedi.

“İşe gitmeyenlere para var, sağlığa yok”

Ülkede yaşanan ilaç ve tıbbı malzeme sıkıntısı hakkında da konuşan Manavoğlu, “Kaynak yok denilerek sağlığa kaynak aktarılmaması yanlıştır. İlaçlar hastalara zamanında verilmelidir ve tedaviler yapılmalıdır. İlaç bekleyen hastalar ciddi sıkıntılar yaşıyor. KTAMS Başkanının, Sağlık alanında istihdam edilen 400 mevsimlik işçiden 135’inin işe gitmediğini açıkladı. Sağlık Bakanı çıkıp bu konuda bir şey söylemedi, eğer yalansa yalanlasın, gerçekse gereğini yapsın. İşçi işe gitmezken, ‘kaynak yok’ denilerek sağlığa kaynak yaratılamaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlık kazananların büyük bir kısmı artık 3’ncü dünya ülkesidir”

Hükümetin seçime yönelik vatandaşlıklar yaptığı iddialarını da değerlendiren Manavoğlu, “Ülkenin taşımayacağı bir nüfusa vatandaşlık verilmemeli. Vatandaşlık verildiğinde doğal olarak kişi tüm haklardan yararlanmak istemektedir. Ancak bu ülkenin kaynakları bellidir. Sağlık ve eğitim alanında yapılan yatırımlar, verilen aşırı vatandaşlıklardan dolayı yetersiz kalıyor. Vatandaşlık kazananların büyük bir kısmı artık 3’ncü dünya ülkesidir” şeklinde konuştu.

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13/10/2021 19:49