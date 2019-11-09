Manavoğlu: Temiz eller hareketine bir kıvılcım yaktık

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, temiz eller hareketine bir kıvılcım yaktıklarını söyledi. Bu topraklar üzerinde şeffaf ve hesap verebilir siyasetin önemine dikkat çeken Manavoğlu, "gelecekte herkesin bilinçaltına görevi kötüye kullanmamasını yerleştirdiğimize inanıyorum"dedi.

Gülşah Sanver Manavoğlu, paylaşamında şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Türk Siyasi hayatı içinde şeffaf, hesap verebilir, hukukun üstünlüğü kelimeleri uzun zamandır tüm siyasi mercilerce kullanılmış ancak fiiliyatta hayata geçmediğinden dolayı vatandaş gözünde, bu konuyla alakalı siyasiler hep kırık not almıştır. Tutarlı siyaset bağlamında ve Halkın Partisi’nin ortaya çıktığı temel ilkelere şöyle bir baktığımızda ilk seçimde iktidara gelen Halkın Partisi, bunu içselleştirdiğinden ötürü devamlı surette bu konuda hassas olmuş, ortaya gereken iradeyi koymaktan geri adım atmamıştır. Bugün aslında bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Ancak bu konuyu bir diğer açıdan da gözlemlemek şarttır. Bizler sadece geçmişteki hataların ve usulsüz/kanunsuz olayların üstüne gitmekle kalmadık, bu toplumda TEMİZ ELLER hareketine bir kıvılcım yaktık. Ama asıl önemlisi devamlı surette söylediğimiz bu topraklar üzerinde ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR SİYASETİN var olmasını, gelecekte herkesin bilinçaltına görevi kötüye kullanmamasını yerleştirdiğimize inanıyorum. Ancak bu değerlerin daha da genele yayılması için toplum desteğinin bunu benimseyip desteklemesi de aşikârdır."

09/11/2019 14:51