Manavoğlu: Ülkedeki adalet duygusu her gün yerle bir ediliyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, belediyeler reformunun senelerdir konuşulan bir konu olduğunu ve yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Televizyon programına katılarak gündemin öne çıkan başlıklarına ilişkin soruları yanıtlayan Manavoğlu, belediyeler reformunun yanı sıra 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın da yenilenmesi gerektiğine, hükümetin belediyeler reformu ve Belediyeler Yasası’nda yaptığı değişikliklerin amacına hizmet etmeyeceğine, aksine yasanın içini boşalttığına dikkat çekti. Manavoğlu, “Ne yazık ki hem reformun hem de 51/95 yasasının yeni düzenlenmiş halinde, istismara açık, tasarruf tedbiri olmayan, israfın büyüdüğü yeni eklemeler olmuş. Örneğin, 51/95 Belediyeler Yasası içinde gelir artırabilmek için belediyelere imar yetkisinin verilmesinden bahsediliyor. Bu, bazı menfaat ilişkilerinin öne çıkmasına neden olabilir. Belediyeler birleştirilirken kamudan gelmiş veya daha önce söz konusu belediyede çalışırken belediye başkanı olmuş kişilerin başkan olmadıkları takdirde maaşlarının emekliliğe kadar ödenmesi ve danışman olarak göreve devam etmeleri gündeme geldi. Bir nevi müşavirlikten bahsediyorlar. Düzeltilmesi gereken yapıyı daha da çıkmaza sokacak bir adımdır, halka karşı da utançtır. Zaten çarpık düzenin devamı çocuklarımızın geleceğinden çalarken yeni usulsüzlükler eklemek ülkenin bütün dengelerini altüst edecek bir hamledir” diye konuştu.



“ÜLKEDEKİ ADALET DUYGUSU HER GÜN YERLE BİR EDİLİYOR”



HP Genel Sekreteri, “reform” adı altında yapılan hamlenin halkı değil, kişisel menfaatleri korumaya yönelik olduğunu belirtti. Manavoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Reform dediğin şey bıçak sırtıdır, bazılarına dokunabilir ama hükümetin bunu yapmasındaki amaç halka daha iyi hizmet verebilmek olmalıdır. Reform, birilerinin geleceğini garantiye alan bir yapıyı kurmak, halka daha büyük bir yük yüklemek değildir. Bu şekilde ülkedeki adalet duygusu her gün yerle bir ediliyor.”



“BEN YAPTIM OLDU ZİHNİYETİYLE HAREKET ETMEK ÜLKEYİ KAOTİK BİR DURUMA SOKAR”



Belediye birleştirmenin yönteminin tüm siyasi partilerin katılımıyla oturulup konuşulması gerektiğinin altını çizen Manavoğlu, hükümetin başından beri izlediği yolun yanlış olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Başbakan Sucuoğlu, hükümet yola çıkarken, belediyeler reformunun yapılacağını belirtti. Partiler arası konsensus olmadan, ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket ederlerse ciddi kaotik bir durum yaşanacak ve başarısız olacak. Ülke yararına bir şey yapmaya niyetleri varsa, doğru bir yol izlemeleri lazım. Kudret Özersay’ın Ad-Hoc Komite kurulması ve hızlıca konunun görüşülmesi yönünde 15 gün önce yaptığı çağrısı var. O gün bu yapılsaydı, bugüne kadar yol alınırdı. Yasanın içinde çok fazla sıkıntı var. Sıkıntıların giderilmesi ancak tüm partilerin fikir birliğiyle giderilebilir. Hükümet kanadı mevcut haliyle geçirmekte ısrarcı olursa yasa geçince başka sıkıntılar yaşanacaktır. Sayı ve yöntem gözden geçirilmelidir. Tarih ertelemesi de Anayasa’ya aykırı olduğu için sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimdeki ertelemede olduğu gibi aynı yol izlenerek konsensusla, Meclis kararıyla, bir deklarasyona imza atılarak ertelenebilir.”

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24/03/2022 10:39