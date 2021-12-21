Manavoğlu: Yeniden ayağa kalkacak gücümüz vardır

Halkın Partisi milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Türk halkının ekonomik krizin en ağır hissedildiği bu dönemde yeniden ağaya kalacak güce sahip olduğunu belirtti.

Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin halka dövizden daha fazla zarar verdiğini ifade ederek, Halkın Partisi'nin önerilerini sıraladı.

Manavoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle oldu:

“Nasıl mı ayağa kalkacağız? Ekonomik krizin şiddetini çok daha ağır hissettiğimiz bir dönemde, beceriksiz ve kayıtsızlık koalisyonu, halkımıza dövizden daha fazla zarar vermektedir. Yeniden ayağa kalkacak gücümüz vardır.

Doğru adımlarla maliyenin gelirlerini artıracağız;

1. Geçiş kapılarından geçişler kolaylaştırılıp, hızlandırılacak, ülkeye bu yolla döviz girişi sağlanması için hızlı adım atılacak,

2. Online bahis işlemlerini kayıt altına alacak yeni bir sisteme geçilerek bu yolla maliye gelir elde edecek,

3. Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden maliye gelir elde edecek,

4. Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elden çıkarılması yoluna gidilecek,

5. Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek,

6. Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak,

7. Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak,

8. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak

Bu memleket sahipsiz değildir.”

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21/12/2021 18:12