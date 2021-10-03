Manavoğlu’ndan anıt mezar tepkisi

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı konusunda açıklama yaparak, “Bırakın adamı mezarında rahat uyusun, kemiklerini sızlatmayın ,yazıktır, günahtır. “diyerek tepki gösterdi.

Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Yazmayacaktım ama yazacağım….Bugünlerde bir taraftan, sevgili Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı üzerinden yakını olan olmayan çeşitli siyasilerden yorumlar var, diğer taraftan da senelerdir Maliye bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan CB ve BB Rauf Raif Denktaş’ın izinde olduklarını hamasi söylemlerle her fırsatta tekrarlıyorlar….Allah aşkına kesin artık, samimiyetsizliğin ve popülizmin dibine vurdunuz hepiniz…Halkımız kimin ne olduğunu görebilecek kadar akıllı ve rasyoneldir.Bırakın adamı mezarında rahat uyusun, kemiklerini sızlatmayın, yazıktır, günahtır..!!!

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03/10/2021 20:07