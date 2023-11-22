Manavoğlu'nun paylaşımına Arıklı'dan esprili cevap

Eski Milletvekili, iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu, Girne Boğaz yolunun ışıklandırılmamış olmasını esprili bir dille sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Manavoğlu, “Hava kararmadan yola koyulayım dedim... Erhan Arıklı Bey, pilav yemekle meşgul olduğundan, Boğaz'da başımıza bir şey gelmeden, evin yolunu sağ salim bulmak lazım...” ifadelerine yer verdi.

Manavoğlu'nun bu paylaşımına yanıt olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan yanıt gecikmedi. Bakan Arıklı, “Dikkatli sür, başımıza iş açma. Yoksa öbür tarafta elinde KAMÇI bizi beklersin” ifadelerini kullanarak, esprili bir dille Manavoğlu’na karşılık verdi.