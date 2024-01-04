Manchester City 2023'e damga vurdu: 1 yılda 5 kupa

İngiltere temsilcisi Manchester City, kazandığı kupalarla futbolda 2023 yılına damgasını vuran takım oldu. Bir yılda 5 kupa kazanan ilk İngiliz takımı olan Manchester ekibi, Avrupa'da ise bu tarihi başarıyı elde eden sayılı kulüpler arasına girdi.

2022-23 sezonunda İngiltere Premier Lig ve Federasyon Kupası'nın (FA Cup) ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Manchester ekibi, sezonu üçleme ile tamamladı.

Yeni sezonda da hız kesmeyen Pep Guardiola yönetimindeki ekip, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürerek futbol tarihine geçti.

2023 senesini 5 kupayla kapatan Manchester City, bir takvim yılında 5 kupa kazanan ilk İngiliz takımı olurken, Avrupa'da ise bu tarihi başarıya imza atan 6. takım olmayı başardı.