Manchester City 4-2 Crystal Palace

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27/08/2022

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Manchester City 4-2 Crystal Palace

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 4-2 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Hat-trick yapan Haaland galibiyetin mimarı oldu.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City 4. hafta mücadelesinde Crystal Palace'ı konuk etti.

Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin 20. dakikasında 2-0 geriye düşen Guardiola'nın öğrencileri 90 dakika sonunda bir City klasiğine imza atarak sahadan 4-2 galip ayrılmasını bildi.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva ve Norveçli yıldızı Erling Haaland (3) kaydetti. Crystal Palace'ın sayıları ise John Stones (kendi kalesine) ve Joachim Andersen'den geldi.

Bu sonuçla Premier Lig'deki 3. galibiyetini alan Manchester City puanını 10'a çıkarırken konuk Crystal Palace ise 4 puanda kaldı.

27/08/2022 20:48
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TAGS: Manchester City 4-2 Crystal Palace
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