Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

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21/04/2021

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Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

UEFA Başkanı Ceferin kulüplere "hatalarından dönmeleri" çağrısı yaptı. UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu girişimi kınadı.

12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi, başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Servet Yardımcı 3 kulübün çekildiğini açıkladı

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyeleri Manchester City, Chelsea ve Atletico Madrid’in organizasyondan çekildiğini ifade etti.

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine bugün tekrar seçilen Servet Yardımcı, TRTSpor’da açıklamalarda bulundu. Yardımcı, 12 kurucu üyeden 3’ü olan Manchester City, Chelsea ve Atletico Madrid’in organizasyondan çekildiğini kaydetti.

Manchester City: Gerekli işlemler başlatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ve Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyelerinden Manchester City de, internet sitesinden yaptığı açıklama ile organizasyondan çekilmek için resmi işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." 

Liverpool'dan ortak bildiri

Bir diğer İngiliz ekibi Liverpool’da forma giyen oyuncular da Avrupa Süper Ligi’ne karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Futbolcular, Avrupa Süper Ligi’ni istemediklerini ve bunun gerçekleşmemesini umduklarını vurguladı.

21/04/2021 09:06
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TAGS: Manchester City, Avrupa Süper Ligi
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