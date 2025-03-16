Manchester City Brighton'la 2-2 beraber kaldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/03/2025

Manchester City Brighton'la 2-2 beraber kaldı

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Haaland, Alan Shearer'ın 100 maçta 100 gole katkı sağlama rekorunu kırarak, lig tarihinde 94 maçta 100 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

Brighton, Pervis Estupinan'ın 21. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Alman forvet Ömer Marmuş’un 39. dakikadaki golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, Abdullah Khannous’un 48. dakikada attığı gole engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sezon ligdeki 6. beraberliğini alan Manchester City, 48 puanla 5. sırada yer alırken, Brighton 47 puanla 7. sırada bulunuyor.

Sonuçlar:

Everton-West Ham United: 1-1

Ipswitch-Nottingham Forest: 2-4

Manchester City-Brighton: 2-2

Southampton-Wolverhampton: 1-2

Bournemouth-Brentford: 1-2

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Haaland, Alan Shearer, Pervis Estupinan
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.