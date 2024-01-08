Manchester City farklı turladı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City, Huddersfield Town'ı 5-0 yenerek organizasyonda dördüncü tura çıktı.

Etihad Stadı'ndan oynanan üçüncü tur maçında; goller, 33 ve 65. dakikalarda Foden, 37. dakikada Alvarez, 58. dakikada Jackson kendi kalesine ve 74. dakikada Doku'dan geldi.

Bu sonuçla, Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.