Manchester City farklı turladı
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City, Huddersfield Town'ı 5-0 yenerek organizasyonda dördüncü tura çıktı.
08/01/2024
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City, Huddersfield Town'ı 5-0 yenerek organizasyonda dördüncü tura çıktı.
Etihad Stadı'ndan oynanan üçüncü tur maçında; goller, 33 ve 65. dakikalarda Foden, 37. dakikada Alvarez, 58. dakikada Jackson kendi kalesine ve 74. dakikada Doku'dan geldi.
Bu sonuçla, Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.