Manchester City kaybetti, Arsenal farkı açtı (Premier Lig Puan Durumu)

Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin kaybettiği günde Wolverhampton'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

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13/11/2022

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Manchester City kaybetti, Arsenal farkı açtı (Premier Lig Puan Durumu)

Topçular rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkardı.

Mikel Arteta'nın ekibine galibiyeti getiren goller 55' ve 75. dakikada Martin Ödegaard'dan geldi.

Bu sonuçla Arsenal liderliğini sürdürürken ligin son sırasındaki Wolverhampton son 5 maçından 1 puan çıkarabildi.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

13/11/2022 11:31
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TAGS: Manchester City, Arsenal
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