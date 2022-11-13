Manchester City kaybetti, Arsenal farkı açtı (Premier Lig Puan Durumu)

Topçular rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkardı.



Mikel Arteta'nın ekibine galibiyeti getiren goller 55' ve 75. dakikada Martin Ödegaard'dan geldi.



Bu sonuçla Arsenal liderliğini sürdürürken ligin son sırasındaki Wolverhampton son 5 maçından 1 puan çıkarabildi.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

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13/11/2022 11:31