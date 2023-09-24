Manchester City kazandı, Rodri kariyerinde ilki yaşadı

Premier Lig'in 6. haftasında lider Manchester City, Nottinham Forest'ı 2-0 yenerek yoluna kayıpsız gidiyor. Ligdeki tüm maçlarını kazanan City puanını 18 yaptı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında kırmızı kart gören Rodri kariyerinde bir ilki yaşadı. İspanyol oyuncu profesyonel kariyerinde ilk kez direkt kırmızı kart gördü. Tecrübeli oyuncu iki hafta sonra oynanacak Arsenal maçını kaçıracak.

Luton Town ve Wolves arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Luton ligdeki ilk puanını alırken, Wolves puanını 4 yaptı. Ev sahibi takımın golünü 65'te penaltıdan Morris atarken, konuk takımda 50. dakikada Neto kaydetti. Wolves'ta Bellegarde 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Crystal Palace ve Fulham arasındaki mücadele golsüz sona erdi. İki takımda puanlarını 8'e yükseltti.