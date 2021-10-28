Manchester City kupaya veda etti

İngiltere Lig Kupası'nda son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, normal süresi golsüz tamamlanan maçta West Ham'a penaltılarla 5-3 yenilerek turnuvaya veda etti.

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Manchester City, West Ham United'a konuk oldu.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre golsüz tamamlandı.

Turnuva kuralları gereği penaltılara giden maçta West Ham'dan Noble, Bowen, Dawson, Creswell ve Benrahma atislari gole çevirirken; Manchester City'de Cançelo, Jesus ve Grealish topu ağlarla buluşturdu.

Phil Foden'in atışı ise ağlarla buluşmadı ve tur West Ham'ın oldu.

Manchester City böylelikle 2018'den bu yana kazandığı Lig Kupasi'nda 5. kez üst üste şampiyonluk şansını kaçırmış oldu.

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28/10/2021 09:38