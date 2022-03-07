Manchester City maçı Halil Umut Meler'in
Halil Umut Meler, Manchester City ile Sporting arasındaki Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçını yönetecek.
07/03/2022
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting takımları arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.
Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Salı:
Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)
9 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)
15 Mart Salı:
Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)
Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)
16 Mart Çarşamba:
Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)