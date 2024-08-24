Manchester City maçının ilk 16 dakikasında yaşananlar hayrete düşürdü

Manchester City, Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town'u konuk etti. Mücadelenin ilk 16 dakikasında gol yağmuru yaşandı.

16 DAKİKADA 4 GOL



Karşılaşmanın 7. dakikasında Ipswich Town Szmodics'in golüyle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ise Manchester City, Haaland ile penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı. Hücumda her geçen saniye vites artıran Manchester City, 14. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. 16. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk 16 dakikasında atılan 4 gol sosyal medyada gündem oldu.

HAALAND BOŞ GEÇMİYOR



Karşılaşmada 4 dakikada 2 gol atan Erling Haaland ise kariyerinde bir ilke daha imza attı. Norveçli golcü, Ipswich Town filelerini de havalandırarak bu zamana kadar karşılaştığı 23 Premier Lig ekibine de gol atmış oldu.