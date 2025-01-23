Manchester City, Omar Marmoush’u kadrosuna kattığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Omar Marmoush'u kadrosuna kattı.

25 yaşındaki Mısırlı forvet, dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Mısır Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen Marmoush, profesyonel kariyerine 2016 yılında 17 yaşındayken Wadi Degla formasıyla ülkesi Mısır'da başladı.

Wadi'de 17 maça çıkıp iki gol atan Marmoush daha sonra 2017'de Wolfsburg'a transfer oldu.

Mısırlı forvet, 2023 yazında ise Eintracht Frankfurt ile anlaştı.

Marmoush, buradaki ilk sezonunda tüm müsabakalarda 41 maçta 17 gol attı.

City'nin yeni transferi bu sezon ise Frankfurt formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol attı, 14 asist üretti.

“BU ASLA UNUTAMAYACAĞIM BİR GÜN"

City'e transferine ilişkin konuşan Marmoush, Manchester'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Marmoush, şöyle konuştu:

“Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Manchester City'ye imza atmak inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum, ailem çok gururlu ve hepimiz burada, Manchester'da olmaktan çok mutluyuz. Pep, teknik ekibi ve buradaki dünya standartlarındaki tesisler sayesinde oyuncular kendilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Buraya gelme şansı bulduğumda bu benim için gerçekten cazipti.Kupalar kazanmak istediğimi de inkâr edemem. City uzun yıllardır İngiltere'nin en başarılı kulübü, bu yüzden kazanan bir ortama ve kazanan bir kültüre katıldığımı biliyorum. Teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrenmek ve bu kazanan takımın değerli bir parçası olmak istiyorum.Diğer oyuncularla tanışmak ve Manchester City taraftarlarına neler yapabileceğimi göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum.”