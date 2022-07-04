Manchester City orta sahasına Kalvin Phillips'i dahil etti

Manchester City, Leeds United'dan Kalvin Phillips'i transfer etti.

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04/07/2022

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Manchester City orta sahasına Kalvin Phillips'i dahil etti

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester CityLeeds United'ın orta sahası Kalvin Phillips'i kadrosuna kattı.

City, İngiliz oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ada basınında yer alan haberlere göre, Pep Guardiola ile çalışmak için diğer takımları reddeden Kalvin Philips, 42 milyon sterlin garanti bonuslarla 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attı. 

İngiltere Milli Takımı'nda 23 kez forma giyen Phillips'e imza attıran City, daha önce Erling HaalandJulian Alvarez ve Stefan Ortega'yı transfer etmişti. 

04/07/2022 13:38
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TAGS: Manchester City
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