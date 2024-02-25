Manchester City, Philip Foden'la güldü
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u Philip Foden'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 88. dakikada oyuna girdi.
25/02/2024
Premier Lig'in 26. haftasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 59'ya çıkaran Manchester City, puan cetvelinde ikinci sırada yer alırken, lider Liverpool ile de 1 puanlık farkı korudu.
Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 88. dakikada oyuna girdi.