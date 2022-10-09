Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Southampton'ı 4-0 yendi. City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu haftayı da boş geçmedi.

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09/10/2022

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Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti

Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Manchester City, Joao Cancelo'nun 20, Phil Foden'ın 32, Riyad Mahrez'in 49 ve Erling Haaland'ın 65. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Haaland atmaya devam ediyor...

Bu sezon etkili performansıyla adından söz ettiren Haaland, Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti.

Norveçli genç futbolcu, geçen sezon Manchester City'nin ligdeki en skorer oyuncusu Kevin De Bruyne'nin (15) gol sayısına henüz 9. haftada ulaştı.

Puanını 23 yapan Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde zirveye yerleşti. Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Southampton, 7 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Chelsea, Wolverhampton'ı 3-0, Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.

09/10/2022 11:34
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TAGS: Manchester City, Southampton, İngiltere Premier Lig
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