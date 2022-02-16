Manchester City, Sporting'e gol olup yağdı

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelede Manchester City, Sporting Lizbon'a adeta gol olup yağdı.

Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiliz temsilcisi, tur kapısını ardına kadar araladı.

Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu arada Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

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16/02/2022 12:47