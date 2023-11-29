Manchester City sürprize izin vermedi

Son şampiyon Manchester City, Leipzig'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

Konuk ekip Lois Openda'nın 13 ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Şoku uzun süre üzerinden atamayan İngiliz devi aradığı golü 54. dakikada yıldız golcüsü Haaland'ın ayağından buldu.

Golden sonra baskısını artıran ev sahibi takım 70'te Foden'ın golüyle beraberliği yakaladı.

City'e galibiyeti getiren golü ise 87. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy'a aitti.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yapan Manchester City 15 puanla zirvedeki yerini korudu. İkinci sıradaki Leipzig ise 9 puanda kaldı.

Bu grupta oynanan diğer maçta Young Boys konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükselterek 3. sıraya çıktı. 1 puanlı Kızılyıldız ise son sırada yer alıyor.