Manchester City takım otobüsüne tuğlalı saldırı

Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'i Salah'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Anfield'da oynanan maçın ardından Manchester City, stadyumdan ayrıldıkları sırada takım otobüslerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Takım otobüsünün ayrılışı sırasında güvenlik bariyerlerini aşan bazı taraftarlar, tuğla ve taşlarla otobüse saldırdı.

Daha önce 2018 yılındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında da Liverpool taraftarları benzer bir saldırı gerçekleştirmişti.

UEFA 2018 yılındaki olayın ardından Liverpool'a ceza kesmişti.

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18/10/2022 09:59