Manchester City takım otobüsüne tuğlalı saldırı

Premier Lig ekibi Manchester City'nin Liverpool'a kaybettiği maçın ardından takım otobüsüne Liverpool taraftarları saldırdı.

ads ads ads ads
18/10/2022

ads
Manchester City takım otobüsüne tuğlalı saldırı

Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'i Salah'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti. 

Anfield'da oynanan maçın ardından Manchester City, stadyumdan ayrıldıkları sırada takım otobüslerinin saldırıya uğradığını açıkladı. 

Takım otobüsünün ayrılışı sırasında güvenlik bariyerlerini aşan bazı taraftarlar, tuğla ve taşlarla otobüse saldırdı. 

Daha önce 2018 yılındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında da Liverpool taraftarları benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. 

UEFA 2018 yılındaki olayın ardından Liverpool'a ceza kesmişti. 

18/10/2022 09:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Manchester City
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.