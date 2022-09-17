Manchester City, Wolverhampton deplasmanında çok rahat

Konuk olduğu Wolverhampton'ı 3-0 mağlup eden Manchester City, Premier Lig'de iki maç sonra deplasmanda kazandı.

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Ligde son iki deplasman maçından beraberlikle ayrılan Manchester City, Wolverhampton deplasmanında galibiyete rahat ulaştı.

Maçın henüz 1. dakikasında gol perdesi açıldı. Jack Grealish attığı golle Manchester City'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

16. dakikada Erling Haaland attığı golle takımını 2-0'a taşırken Norveçli golcü Premier Lig rekoru kırdı. Haaland bu golünün ardından, Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da golle buluşan ilk isim oldu.

33. dakikada Wolverhampton, Nathan Collins'in rakibine sert müdahalesi sonucu gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın 69. dakikasında Philip Foden'ın golü sonucu belirledi ve Manchester City deplasmanda 3-0'lık net bir galibiyet elde etti.

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17/09/2022 18:17