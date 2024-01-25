Manchester City yeni transferini açıkladı: 4 yıllık imza

Premier Lig'de Manchester City, orta sahasını Claudio Echeverri'yle güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Manchester City'den yapılan açıklamada, "Manchester City'deki herkes Claudio'nun kulübe katılmasını sabırsızlıkla bekliyor ve River'da geçireceği süre için iyi şanslar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

RIVER PLATE'TE KİRALIK OLARAK OYNAYACAK

Manchester City'den transfere ilişkin yapılan açıklamada genç futbolcunun eski takımında 1 sezon kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.



Açıklamada, Echeverri'nin gelecek yılın ocak ayında Manchester City'ye katılacağı kaydedildi.



River Plate altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Arjantin ekibiyle A takımda 6 maça çıkarken 1 asist kaydetti.



18 yaşındaki orta saha, Arjantin U17 Milli Takımı'nda ise 18 maçta görev yaparken 10 kez ağları havalandırdı.

MANCHESTER CITY NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?

İngiliz basınında yer alan haberlerde Manchester City'nin bu Transfer için 15-18 milyon sterlin arasında bir tutar ödeyeceği ifade edildi.



Manchester City, Claudio Echeverri'yle ara transferdeki ilk takviyesini de yapmış oldu.

JULIAN ALVAREZ DE KİRALANMIŞTI

2022'de Julian Alvarez'i River Plate'ten kadrosuna katan ve aynı sezonun ikinci yarısı için genç oyuncuyu Arjantin ekibine kiralık gönderen Manchester City, Claudio Echeverri için de benzer bir yolu izledi.



Alvarez, River Plate'den döndükten sonra A takıma katılmıştı.