Manchester City yenilgilerine bir yenisini ekledi

Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 yenildi. City son 12 maçta 9. kez mağlubiyet yaşadı.

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk oldu.

Londra ekibi 16. dakikada Jhon Duran ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Morgan Rogers 65'te farkı 2'ye çıkardı. Man City'de Phil Foden 90+3'te farkı 1'e indirdi. Aston Villa zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Premier Lig'de bu sezon 8. galibiyetini elde eden Aston Villa puanını 28 yaptı. Yarıştığı tüm kulvarlarda son 12 maçta 9. yenilgisini yaşayan Manchester City 27 puanda kaldı.