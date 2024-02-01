Manchester City zirve takibini sürdürüyor

Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Burnley'i konuk etti. Gök Maviler mücadeleyi 3-1 kazandı.

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01/02/2024

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Manchester City zirve takibini sürdürüyor

Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Burnley'i konuk etti. Gök Maviler mücadeleyi 3-1 kazandı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, sahasında Burnley ile karşılaştı. 

Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Galibiyet golleri; 16. ve 22. dakikalarda Julian Alvarez ve 46. dakikada Rodri'den geldi. Burnley'nin tek golü 90+3. dakikada Al Dakhil'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Manchester City puanını 46'ya yükseltti ve 2. sırada zirve takibini sürdürdü. Burnley ise 12 puanla küme düşme hattında 19. sırada yer aldı. 

Gök Maviler, üst üste 4. lig maçında da kazandı. Burnley ise ligde 4 maçtır kazanamıyor. 

01/02/2024 09:08
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TAGS: Manchester City
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