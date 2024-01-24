Manchester City'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Premier Lig'de West Ham United, orta sahasını Kalvin Phillips'le güçlendiriyor.



Sky Sports'ta yer alan haberde West Ham United ve Manchester City'nin Transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.



Kalvin Phillips'in sezon sonuna kadar West Ham United forması giyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer alacağı kaydedildi.



İngiliz futbolcunun bu hafta içinde sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

Manchester City'ye iki sezon önce Leeds United'dan transfer olan Kalvin Phillips, sakatlık nedeniyle 18 maç kaçırdı.



Sonrasında da forma bulmakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta süre aldı.



Bu sezonun başında da birçok takımla görüşen Phillips için anlaşma sağlanamamıştı.



Manchester City formasıyla 31 maçta süre alan İngiliz futbolcu 1 gol kaydetti.