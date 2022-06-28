Manchester City'den ayrılan Fernandinho Brezilya'ya döndü

Manchester City'de geçirdiği 9 sezonun ardından takım ayrılan Fernandinho'nun yeni adresi belli oldu.

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Paranaense, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Atletico Paranaense takımında başladı.



2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise Manchester City'ye imza attı.



Manchester City'de görev aldığı 9 sezonda 383 maça çıkan Fernandinho, 26 gol kaydetti. 17 yıl sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu, İngiltere kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi yaşadı.

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28/06/2022 14:00