Manchester City'den rekor bedelli transfer: Anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'de transfer çalışmaları sürüyor. Athletic'te yer alan habere göre Manchester City rekor bedelli bir transfere imza atmak üzere.

MANCHESTER CITY, FINLEY GORMAN'I TRANSFER EDİYOR



Habere göre Manchester City, Leeds United U18 takımında forma giyen Finley Gorman'ı kadrosuna katıyor.

KENDİ YAŞ GRUBUNDA İNGİLTERE REKORU BEDEL



Manchester City'nin Finley Gorman transferi için Leeds United ile anlaştığı belirtildi. Yine haberde City'nin 15 yaşındaki futbolcu için kendi yaş grubunda İngiltere rekoru olan 7 haneli bir ücreti Leeds'e ödeyeceği vurgulandı.

5 MAÇTA 3 GOLE KATKI



10 numara ve sağ kanat bölgelerinde forma giyen Finley Gorman, bu sezon U18 Premier Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.