Manchester City'den son gün transferi; 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak defans bölgesine Josko Gvardiol'u transfer eden Manchester City'nin yeni transferi Wolverhampton'dan Matheus Nunes oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transferinin ardından kulübün internet sitesine konuşan Nunes, "Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayranı olduğum Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatını geri çeviremezdim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Wolverhampton formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki Portekizli, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon da Wolverhampton formasıyla 2 maça çıkan oyuncu sezonun geri kalan bölümünde Manchester City formasıyla sahaya çıkacak.