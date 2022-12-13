Manchester City'den stadyum hamlesi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Etihad Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için çalışmalara başladı. Stadyumun kapasitesinin artırılmasının yanında projede müze ve otel yapılmasının da planlandığı belirtildi.

Premier Lig'de Manchester City, 53 bin kişilik Etihad Stadyumu'nun kapasitesini 60 bine yükseltmeyi planlıyor.



Kulüpten yapılan açıklamada, kuzey tribünün kapasitesinin artırılmasının planladığı, stadyum yenileme çalışmaları kapsamında otel ve müzenin inşa edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.



Stadyum projesiyle birlikte taraftar alanlarının sayısının artmasının ve yeni kulüp mağazalarının açılmasın da planlandığı kaydedildi.

Manchester City'den yapılan açıklamada, "Etihad Stadyumu'nun yenilenmesi, daha iyi taraftar deneyimi sunulması ve yıl boyunca eğlence hizmeti veren bir yer olabilmesi için fizibilite çalışmaları başladı." ifadeleri yer aldı.



2003 yılından beri bu yana stadyumu kullanan Manchester City, daha önce maçlarını Maine Road'da oynuyordu.

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13/12/2022 08:50