Manchester City'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City kısa süre içinde İspanyol stoperi Aymeric Laporte ile yollarını ayırabilir.



Athletic'te yer alan haberde Manchester City'nin Laporte için Al-Nassr'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi. Laporte'un da transfere sıcak baktığı kaydedildi.



Yaz Transfer döneminde Leipzig'den Josko Gvardiol'u kadrosuna katan ve savunma hattını güçlendiren Manchester City'de Laporte, stoper rotasyonunda geriye düşmüştü.



İspanyol stoperin İngiliz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Manchester City'de bu yaz Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

4 transfer açıklandı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu yaz transfer döneminde 4 transfer yaptı.



Kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'yı bulunduran Al-Nassr Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Seko Fofana ve Alex Telles'i kadrosuna kattı.