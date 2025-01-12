Manchester City'den tarihi fark

FA Cup'ın 3. turunda Manchester City ve İkinci Lig takımı Salford City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.

İngiliz devi mücadeleyi 8-0 kazandı. City'nin gollerini Doku (2) , Mubama, O'Reilly, Grealish, McAtee (3) attı.

Manchester City kupada üst tura yükseldi.

Opta verilerine göre Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.

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