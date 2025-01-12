Manchester City'den tarihi fark
FA Cup 3. turunda Manchester City sahasında Salford City'yi 8-0 yendi. İngiliz devi 1933'ten beri ilk kez bir FA Cup mücadelesinde 8 gol attı.
YAYIN TARİHİ:
12/01/2025
FA Cup'ın 3. turunda Manchester City ve İkinci Lig takımı Salford City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.
İngiliz devi mücadeleyi 8-0 kazandı. City'nin gollerini Doku (2) , Mubama, O'Reilly, Grealish, McAtee (3) attı.
Manchester City kupada üst tura yükseldi.
Opta verilerine göre Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.
Günün sonuçları
- Birmingham 2-1 Lincoln
- Bristol 1-2 Wolves
- Middlesbrough 0-1 Blackburn
- Liverpool 4-0 Accrington
- Leicester 6-2 QPR
- Bournemouth 5-1 West Brom
- Brentford 0-1 Plymouth
- Chelsea 5-0 Morecambe
- Exeter 3-1 Oxford
- Norwich 0-4 Brighton
- Nottingham 2-0 Luton
- Reading 1-3 Burnley
- Sunderland 1-2 Stoke
- Leeds 1-0 Harrogate
- Coventry 2-1 Sheffield
YAYIN TARİHİ: