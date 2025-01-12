Manchester City'den tarihi fark

FA Cup 3. turunda Manchester City sahasında Salford City'yi 8-0 yendi. İngiliz devi 1933'ten beri ilk kez bir FA Cup mücadelesinde 8 gol attı.

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12/01/2025

Manchester City'den tarihi fark

FA Cup'ın 3. turunda  ve İkinci Lig takımı Salford City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.

İngiliz devi mücadeleyi 8-0 kazandı. City'nin gollerini Doku (2) , Mubama, O'Reilly, Grealish, McAtee (3) attı.

Manchester City kupada üst tura yükseldi.

Opta verilerine göre Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.

Günün sonuçları

  • Birmingham 2-1 Lincoln
  • Bristol 1-2 Wolves
  • Middlesbrough 0-1 Blackburn
  • Liverpool 4-0 Accrington
  • Leicester 6-2 QPR
  • Bournemouth 5-1 West Brom
  • Brentford 0-1 Plymouth
  • Chelsea 5-0 Morecambe
  • Exeter 3-1 Oxford
  • Norwich 0-4 Brighton
  • Nottingham 2-0 Luton
  • Reading 1-3 Burnley
  • Sunderland 1-2 Stoke
  • Leeds 1-0 Harrogate
  • Coventry 2-1 Sheffield
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TAGS: spor, dünya, maç
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