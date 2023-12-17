Manchester City'e 90+5'te şok

Manchester City, Premier Lig'in 17.haftasında sahasında Crystal Palace karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 90+5'te yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. City, ligde son 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 17. hafta maçında, ev sahibi ekip, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Crystal Palace ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'nin golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'de son 6 maçın 5'inde puan kaybeden Manchester City 34 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde üst üste 6. karşılaşmasında da galibiyet alamayan Crystal Palace ise 17 puanla 15. sırada kaldı.

Newcastle United ile Chelsea, sahadan 3 puanla ayrıldı

Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı Lewis Miley, Miguel Almiron ve Dan Burn'un fileleri havalandırmasıyla 3-0 yendi. Fulham'da Raul Jimenez, 22. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Londra ekibi Chelsea de ağırladığı Sheffield United'ı 54. dakikada Cole Palmer, 61. dakikada Nicolas Jackson'ın ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Newcastle United 29; Chelsea 22 puana yükseldi.