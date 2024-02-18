Manchester City'e Chelsea çelmesi

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18/02/2024

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Manchester City'e Chelsea çelmesi

İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kalan Manchester City, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 25. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.

Londra ekibi, 42. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Yoğun baskısının karşılığını 83. dakikada Rodri ile alan ev sahibi ekip, 1-1 beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde bir maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 53'e, Chelsea ise 35'e çıkardı.

 

18/02/2024 09:49
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TAGS: Manchester City’e Chelsea çelmesi
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