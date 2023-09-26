Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, 880 milyon Euro'yu solladı

Premier Lig'de Manchester City kaldığı yerden devam ediyor. Gök Maviler, ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Bu performansta takımın Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın da katkısı büyük yer kaplıyor.

Haaland leblebi gibi atmaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon 35 lig maçında 36 gol ve 8 asist üreten Norveçli, istatistikleri altüst etmişti. Bu sezon 6 lig maçında görev alan Haaland, bu maçlarda 8 gol ve 1 asist üretti.

Diğer taraftan henüz 6 haftada bu rakamı yakalayan 23 yaşındaki golcüye bazı Premier Lig kulüplerinin toplam golü bile yetişmedi. Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 11 takımdan daha fazla gol attı.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise City'nin ezeli rakibi Manchester United oldu. Manchester United takım olarak 7 gol kaydedebildi. Kırmızı Şeytanlar pahalı kadrosu ve 882.3 milyon Euro'luk kadro değerine rağmen gol üretmede sorunlar yaşıyor.

8 gol atan Haaland'ın arkasında kalan diğer takımlar;

Manchester United: 7 gol

Crystal Palace: 6 gol

Fulham: 5 gol

Nottingham Forest: 7 gol

Chelsea: 5 gol

Everton: 5 gol

Wolverhampton: 6 gol

Bournemouth: 5 gol

Luton Town: 3 gol

Burnley: 4 gol

Sheffield United: 5 gol