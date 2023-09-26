Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, 880 milyon Euro'yu solladı
Premier Lig'de Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Norveçli golcü yakaladığı gol sayısıyla ligde önemli takımları bile geride bıraktı. Bunlardan birisi olan Manchester United, 882 milyon Euro kadro değerine rağmen Haaland kadar gol üretemedi.
26/09/2023
Premier Lig'de Manchester City kaldığı yerden devam ediyor. Gök Maviler, ligde 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürüyor.
Bu performansta takımın Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın da katkısı büyük yer kaplıyor.
Haaland leblebi gibi atmaya devam ediyor
Geçtiğimiz sezon 35 lig maçında 36 gol ve 8 asist üreten Norveçli, istatistikleri altüst etmişti. Bu sezon 6 lig maçında görev alan Haaland, bu maçlarda 8 gol ve 1 asist üretti.
Diğer taraftan henüz 6 haftada bu rakamı yakalayan 23 yaşındaki golcüye bazı Premier Lig kulüplerinin toplam golü bile yetişmedi. Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 11 takımdan daha fazla gol attı.
Bunlar arasında en dikkat çekeni ise City'nin ezeli rakibi Manchester United oldu. Manchester United takım olarak 7 gol kaydedebildi. Kırmızı Şeytanlar pahalı kadrosu ve 882.3 milyon Euro'luk kadro değerine rağmen gol üretmede sorunlar yaşıyor.
8 gol atan Haaland'ın arkasında kalan diğer takımlar;
Manchester United: 7 gol
Crystal Palace: 6 gol
Fulham: 5 gol
Nottingham Forest: 7 gol
Chelsea: 5 gol
Everton: 5 gol
Wolverhampton: 6 gol
Bournemouth: 5 gol
Luton Town: 3 gol
Burnley: 4 gol
Sheffield United: 5 gol