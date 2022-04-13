Manchester City'nin tecrübeli ismi, ayrılığı açıkladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında yarın Atletico Madrid'le karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ve Fernandinho açıklamalarda bulundu.



9 sezondur Manchester City forması giyen Fernandinho yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağıyla ilgili soruya, "Takımda kalacağımı sanmıyorum. Oynamak istiyorum. Brezilya'ya döneceğimden eminim. 2018/19 sezonundan sonra pozisyonum değiştiği için biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Bu yaşta bir oyuncu için daha da zor olabiliyor. Çok fazla süre alamıyorum ama herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kararı ailemle aldık ve benim için çok önemliydi." yanıtını verdi.

Pep Guardiola ise konuyla ilgili, "Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Fernandinho bizim için çok önemli. Bu, ailesinin kararı olabilir. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. O gerçek bir kaptan ve takım için çok çok önemli işler yapıyor." açıklamasında bulundu.

2013'te Shaktar Donetsk'ten Manchester City'ye 40 milyon Euro karşılığında transfer olan Fernandinho, 373 maçta forma giyerken 25 gol ve 32 asist kaydetti.

36 yaşındaki oyuncu, Manchester ekibiyle 4 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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13/04/2022 09:02