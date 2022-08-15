Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.

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15/08/2022
AA

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Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu

İlkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

15/08/2022 09:31
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TAGS: Manchester City, İlkay Gündoğan, Kaptan,
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