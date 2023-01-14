Manchester derbisinde United sevindi

İngiltere Premier Lig'deki derbi mücadelesinde Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Manchester City'yi 2-1 yendi.

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14/01/2023

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Manchester derbisinde United sevindi

Ligin 20. haftasında oynanan derbide Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Manchester City'yi konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin 60. dakikasında rakip fileleri havalandıran Jack Grealish, konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

Bu gole 78. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Marcus Rashford ile cevap veren Manchester United, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 5. maçını kazanan Manchester United, 38 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İkinci basamaktaki Manchester City ise 39 puanda kaldı.

14/01/2023 16:54
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TAGS: Manchester, derbi, United
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