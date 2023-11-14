Manchester United 2 sakatlığı açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da 2 sakatlık hakkında açıklama yapıldı. Rasmus Hojlund ve Christian Eriksen'in sahalardan uzak kalma süreleri açıklandı.

ads ads ads ads
14/11/2023

ads
Manchester United 2 sakatlığı açıkladı


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta olan Manchester United'da 2 sakatlık için açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Hojlund'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Galatasaray, 29 Kasım'da sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Manchester United'da sakatlığı bulunan futbolcuların listesi

Casemiro
Lisandro Martinez
Christian Eriksen
Rasmus Hojlund
Luke Shaw
Jonny Evans
Amad Diallo
Tyrell Malacia
Aaron Wan-Bissaka

14/11/2023 10:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Manchester United, haber, kktc
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.