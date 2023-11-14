Manchester United 2 sakatlığı açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta olan Manchester United'da 2 sakatlık için açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Hojlund'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Galatasaray, 29 Kasım'da sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Manchester United'da sakatlığı bulunan futbolcuların listesi

Casemiro

Lisandro Martinez

Christian Eriksen

Rasmus Hojlund

Luke Shaw

Jonny Evans

Amad Diallo

Tyrell Malacia

Aaron Wan-Bissaka