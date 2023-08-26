Manchester United 3-2 Nottingham Forest
26/08/2023
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Nottingham Forest'ı sahasında 3-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United Old Trafford'da Nottingham Forest'ı ağırladı.
Maçın hemen başında Taiwo Awoniyi'nin golüyle öne geçen konuk Nottingham Forest, 4. dakikada Willy Bolly'le iki farklı üstünlüğü yakaladı.
İlk 5 dakikada 2 farklı geriye düşen Manchester United, baskısını artırırken 17. dakikada Christian Eriksen'le farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken Manchester United 52. dakikada Casemiro ile eşitliği sağladı.
Mücadelenin son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. 76. dakikada ev sahibi ekip Bruno Fernandes'le üstünlük golünü buldu.
Kalan bölümde skoru koruyan Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü maçındaki ikinci galibiyetini elde etti.
Ligin ilk haftasında Arsenal'a mağlup olan Nottignham Forest, bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta sahasında Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmişti.
Milli maçlar sebebiyle lige verilecek aranın ardından Manchester United, Arsenal'e konuk olacak. Nottingham Forest ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak