Manchester United 9. yenilgisini yaşadı
31/12/2023
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest'a 2-1 yenildi.
Premier Lig'de Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu.
Ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Nottinhgam Forest'ın gollerini 64'te Dominguez, 81'de Gibbs kaydederken, ManU'nun tek golü 78'de Rashford'dan geldi.
Premier Lig'de bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Manchester United 31 puanda kaldı. Nuno Esprito Santo ile yükselişe geçen Nottingham Forest puanını 20 yaptı.