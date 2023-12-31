Manchester United 9. yenilgisini yaşadı

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest'a 2-1 yenildi.

Premier Lig'de Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu.

Ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Nottinhgam Forest'ın gollerini 64'te Dominguez, 81'de Gibbs kaydederken, ManU'nun tek golü 78'de Rashford'dan geldi.

﻿Premier Lig'de bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Manchester United 31 puanda kaldı. Nuno Esprito Santo ile yükselişe geçen Nottingham Forest puanını 20 yaptı.