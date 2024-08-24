Manchester United 90+5'te yıkıldı: Brighton kayıpsız devam ediyor

İngiltere Premier Lig'e Fulham galibiyetiyle başlayan Manchester United, ikinci haftada Brighton deplasmanına çıktı.



Brighton 32. dakikada Danny Welbeck'in attığı golle 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Bu arada Welbeck eski takımı Manchester United'a karşı çıktığı 10. maçta 5. golünü atmış oldu.



Manchester United genç kanat oyuncusu Amad Diallo ile 60. dakikada eşitliği yakaladı.

Brighton 90+5'te Joao Pedro'nun attığı golle bir kez daha öne geçti ve müsabakayı 2-1 kazanmasını bildi.



Böylece Brighton puanını 6'ya çıkarırken, Manchester United 3 puanda kaldı.



Manchester United ligde gelecek hafta ezeli rakibi Liverpool'u konuk edecek. Brighton ise Arsenal deplasmanına çıkacak.