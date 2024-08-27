Manchester United bir transferi daha bitiriyor: 60 milyon euroluk anlaşma

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Paris Saint Germain forması giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manchester United'ın transfer için bonuslarla birlikte 60 milyon euro ödeyecek.

Manchester United Manuel Ugarte transferinde sona yaklaştı.



Athletic'te yer alan haberde Manchester United ve Paris Saint Germain'in 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi. Anlaşmada 10 milyon euroluk bonus olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

SCOTT MCTOMINAY AYRILIYOR

Manchester United Ugarte transferini tamamlamaya hazırlanırken Scott McTominay'le yollarını ayırıyor.



Scott McTominay için Napoli'yle anlaşan Manchester United bu transferden 30 milyon euro gelir elde edecek.

MANCHESTER UNITED'IN DİĞER TRANSFERLERİ

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Manchester United kadrosuna 4 takviye yaptı.



Erin ten Hag'ın ekibi Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee ve Noussair Mazraoui transferleri gerçekleştirdi.

MANUEL UGARTE'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Uruguay'ın CA Fenix takımında başlayan Manuel Ugarte, 2021'de Famalicao'ya transfer oldu.

Yarım sezon forma giydi Famalicao'nun ardından Sporting'le anlaşan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain'e imza attı.

Ugarte kariyeri boyunca forma giydiği 200 maçta 4 gol ve 9 asist kaydetti.