Manchester United, Burnley karşısında 1-0 galip ayrıldı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Burnley, Manchester United'ı konuk etti. Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta misafir takım 1-0 galip ayrıldı.



Manchester United'a 3 puanı getiren golü 45. dakiakda Bruno Fernandes attı. Kırmızı Şeytanlar'da, milli kaleci Altay Bayındır yedekler arasında yer aldı.

Ligde son iki maçından mağlup ayrılan United, bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı ve 8. sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Burnley ise son sırada bulunuyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester United, bu karşılaşma öncesi Premier Lig'de 30 Eylül Cumartesi günü Crystal Palace ile evinde mücadele edecek.