Manchester United, Chelsea zaferiyle zirveye yaklaştı
Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi konuk etti. Mücadele 2-1 Manchester ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
07/12/2023
Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea karşılaştı.
Mücadele 2-1 Manchester United üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 9. dakikasında Bruno Fernandes penaltı kaçırdı.
Maçta Manchester United adına goller McTominay'den geldi. Chelsea'nin golü ise Palmer'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 27 puana yükseldi. Chelsea ise 19 puanda kaldı.