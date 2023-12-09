Manchester United evinde farklı mağlup oldu

Premier Lig'de 16. hafta 4 maçla devam etti.



Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle toparlanan Manchester United, konuk ettiği Bournemouth'a farklı mağlup oldu.



Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri Dominic Solanke, Philip Billing ve Marcos Senesi kaydetti.



Manchester United bu sonuçla 27 puanda kalırken Bournemouth puanını 19 yaptı. Bournemouth bu sezon beşinci kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Manchester United ise yedinci kez kaybetti.

Erik ten Hag'ın ekibi bu sonuçla iç sahada dördüncü yenilgisini alırken Bournemouth'a Premier Lig tarihinde Old Trafford'da ilk kez kaybetti.

Chris Wilder'la ilk galibiyet

Premier Lig'de bu hafta içinde teknik direktör değiştiren Sheffield United, yeni teknik direktörü Chris Wilder'la ilk galibiyetini aldı.



Brentford'u 1-0 mağlup eden Sheffield United'ın golü James McAtee 45+1'de kaydetti.



Sheffield United puanını 8 yaparken Brentford 19 puanda kaldı.



Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Brighton 1-1 Burnley

Wolverhampton 1-1 Nottingham Forest

Crystal Palace 1-2 Liverpool