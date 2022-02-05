Manchester United, FA Cup'a 4. turda veda etti

Manchester United, FA Cup 4. tur müsabakasında Championship ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 8-7 kazanan Middlesbrough, bir üst tura çıkan taraf oldu.

FA Cup 4. tur müsabakasında Manchester United ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Old Trafford'ta oynanan müsabakanın 20. dakikasında Manchester temsilcisi, takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Kaçan penaltıdan 5 dakika sonra sahneye çıkan Jadon Sancho, Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı.

Championship ekibi Middlesbrough, ikinci devrede aradığı golü 64'te Matt Davidson Crooks ile buldu.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmadı ve Manchester United - Middlesbrough maçı uzatmaya gitti.

1-1'lik eşitlik uzatma devresinde de bozulmayınca seri penaltı atışlarında rakibini 8-7 mağlup eden Middlesbrough, adını bir üst tura yazdırdı.

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05/02/2022 10:30