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Manchester United, Fred’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

Manchester United yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 52 milyon Euro'ya renklerine bağladı.

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05/06/2018

Manchester United, Fred’i transfer etti! İşte bonservis bedeli
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İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’i kadrosuna kattığını açıkladı. United’ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu 52 milyon Sterlin’e transfer ettiği söyleniyor.

2013-2014 sezonunda Internacional’den Shakhtar’a 15 milyon Euro’ya Mircea Lucescu döneminde transfer olan Fred, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 4 gole imza attı, bir de asist kaydetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fred ile ilgili yaptığı açıklamada Brezilyalı’nın yaz transfer döneminde Manchester City’ye transfer olacağını açıklamıştı.

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TAGS: Manchester United, Fred
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